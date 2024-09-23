3 أرباع العاصمة مزدحمة.. نظرة على حركة المرور في بغداد الان

وعادت الازدحامات الى مستويات مع استمرار اغلاق شوارع وجسور جديدة لغرض الصيانة او اعمال فك الاختناقات بالتزامن مع بدء دوام المدارس والجامعات.وجاءت ازدحامات كالاتي:جسر الجادرية من السيدية لغاية تقاطع جامعةتقاطع شارع المصافي وجسر الطابقينتقاطع الدورة وجسر الوليدسريع وجسر الدورة لغاية نزلةسريع من شارع المطار البياعشارع المطار وسريعشارع المعتز بين البياع وحي العاملمن نفق النداء لغاية مجسرمن الجسر العنكبوتي لغاية النهضةشارع بن نصير ومجسر الأمانةشارع المحيط ازدحامشارع الجمهوريةشوارع وازقة باب المعظمشارع الرشيدشارع النضال وشارع الوزاراتشارع بور سعيد ومجسر وجسر الجمهورية