السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 390 قرصا من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".