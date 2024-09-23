بأثر رجعي.. المباشرة بصرف منحة الطلبة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية إن "مبالغ منحة الطلبة موجودة ضمن موازنة العام ومؤمنة للمشمولين بها"، موضحا ان "العام الدراسي 2024 ــ 2025 سيكون أسهل وأفضل من ناحية توزيع مبالغ المنحة بين الطلبة مقارنة بالعام الدراسي الماضي".وأضاف السيد، أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات معتمدة ورسمية خاصة تم إعدادها خلال العام الماضي وستعتمدها بعد إجراء بعض التحديثات عليها وتدقيق أسماء المشمولين"، وفقا للصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن "الوزارة تحرص على توزيع منحة الطلبة لمستحقيها كونها تعزز الجانب العلمي للطلبة والتلاميذ ممن هم دون خط الفقر، فضلاً عن تعزيز الجانب الصحي لديهم، علاوة على إسهامها بالحد من ظاهرة التسرُّب من المدارس".وتابع السيد أن "وزارة التربية تعمل على زيادة الشمول بمنحة الطلبة بحسب الضوابط المعتمدة، لأن ذلك له انعكاسات إيجابية على وضع العام الدراسي 2024 ــ 2025."وأكد السيد أن "مبالغ المنحة من المؤمل أن تنطلق خلال المدة المقبلة وتحسب من أول يوم من العام الدراسي ومتى ما يتم إطلاقها ستكون بأثر رجعي للطلبة والتلاميذ المشمولين بها".ولفت الى أن "المديرية العامة للشؤون المالية بدأت إجراءاتها الخاصة بمنحة الطلبة والتلاميذ منذ العطلة الصيفية، ومن المؤمل أن تنطلق دون تأخير".