جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القي القبض على المتهم الذي اعترف بالمتاجرة ونقل المواد المخدرة الى محافظة الاشرف".وأضاف "تم الحكم عليه استناداً لأحكام المادة 28/اولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".