حقيقة قرار الصحة بإغلاق محال بيع الأراكيل والسكائر الالكترونية

نيوز – محلي

نفت حقيقة كتاب نسب لها بشأن التوجه لإغلاق محال بيع الأراكيل والسكائر الالكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "ما نشرته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من كتاب نسب لنا بشأن التوجه باغلاق محال بيع الأراكيل والسكائر الالكترونية، عار عن الصحة".

وأضافت ان "على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومة".