إسرائيل تستهدف بيروت

السومرية نيوز – دولي

أعلنت وسائل اعلامية، اليوم الاثنين، ان الجيش الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وسائل الاعلام ان "الضربة الإسرائيلية محددة الأهداف في بيروت". ‏فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى ان "المستهدف بغارات ضاحية قد يكون المسؤول العسكري لحزب الله علي كركي".

