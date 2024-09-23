الإعلام والاتصالات تدعو الى دعم الشعب اللبناني

وقالت الهيئة في بيان، "استناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 النافذ، وانسجاما ًمع بيان المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني، الذي أدان الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على اللبناني الصابر، تدعو هيئة الإعلام والاتصالات وسائل الإعلام العراقية كافة إلى تحمل مسؤولياتها والإنسانية في تغطية هذه الأحداث المأساوية".

ودعت الهيئة الى "نقل حقيقة ما يجري على الأراضي اللبنانية، وفضح هذا العدوان أمام الرأي العام العالمي، فضلاً عن حث جميع المواطنين إلى المساهمة الفعّالة في تخفيف معاناة اللبناني الشقيق، من خلال دعم الجهود الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين والجرحى".