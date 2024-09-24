7 محافظات مستمرة بالموجة الاربعينية.. ما هي درجات الحرارة ليوم غد؟

– محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات العظمى في ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد الاربعاء، في والبصرة وميسان بمعدل 44 مئوية تليها بواقع 43 مئوية، فيما ستسجل 39 مئوية".

وأضاف ان "اقل درجات حرارة ستسجل في محافظة بواقع 31 درجة مئوية والسلمانية 33 مئوية واربيل 34 مئوية".