الديوانية تلوح بمقاطعة وزارة الكهرباء لهذا السبب

وقال المياحي في حديث لـ نيوز، "سنقاطع وزارة الكهرباء إذا لم يتم احترام المحافظة وقراراته، بعد أن قامت بتعيين مدير جديد لمديرية كهرباء من قبل الوزارة دون الرجوع الينا"، معتبرا هذا القرار "استخفاف بالمجلس والقانون".وأضاف المياحي، أن "هذا الامر مخالف للقانون، بل ان القانون يدعم المحافظة ويعطيه بتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة".