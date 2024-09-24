تخفيض 50 بالمئة من الأجور الدراسية لهذه الفئة

نيوز – بغداد

أعلنت وزارة العمل، عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة من أبناء المستفيدين على الدراسات المسائية في الجامعات الحكومية.

وقال رئيس الهيئة الموسوي في بيان ورد لـ نيوز، إن "مستفيدي الهيئة بإمكانهم التقديم لأبنائهم الخريجين من الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي عبر الرابط المخصص للتقديم في التليجرام الرسمية للوزارة".

واشار إلى إن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم التعليم وتخفيف العبء المالي عن أسر المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية"، موضحا ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإطلاق استمارة التقديم للدراسات الجامعية المسائية للعام الدراسي 2024-2025".