الزيدي يتحدث عن الإعلام العبري والغربي وقدرات حزب الله في لبنان

وذكر الزيدي في تغريدة، "يركز الإعلام العبري والغربي وخصوصا من خلال القنوات التي اعتمدت لديهم في بث سمومها بجسد الأمة من خلال نشر الإحباط والفتن وتفخيم قدرات وإمكانياته وانجازاته من جهة وإحباط الجماهير من جهة أخرى.. إعلام موجه بمنتهى الخطورة لأنه يدخل اغلب المنازل ويمثل دولا تدعي في الظاهر الحياد او الإسلام أو العروبة ولكن حكامها لديهم دور ومهمة ضمن جوقة حكام التطبيع لترسيخ قناعة الاستسلام والخنوع لدى شعوبنا فالحذر الحذر من قنوات الشر (العربية والحدث) وأشباهها".وأضاف ان "قدرات المقاومة الاسلامية في فإنها لم تمس وإن هيكلية الحزب وقواعده المبنية منذ أكثر من أربعين عام لا تقوم على الشخوص ولا تهتز بتلك السهولة كما يروج له الأعداء".وتابع، ان "المقاومة الإسلامية في لديها تكتيكاتها وخططها المنسجمة مع قدراتها وتعرف مكامن الضعف في هيكل فالجيوش النظامية لها قدراتها التي لا تمتلكها المقاومة ولكنها في الوقت نفسه لا تمتلك مرونة المقاومة ولا تستطيع الصمود طويلا امام عملياتها، قد تستطيع امريكا والكيان الصهيوني ان يكسرا أكبر الجيوش ولكنهما لا يصمدان امام إرادة الشعوب الحية والعراق وأفغانستان وفيتنام شاهد على ذلك".