بغداد.. تصادم "امبالا وكنتر" يودي بحياة مواطن واصابة 4 منتسبين

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "حادث تصادم وقع بين عجلتين الأولى من نووع (امبالا صفراء) والثانية من نوع (كنتر حمل) على السريع قرب علوة النموذجية".ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين"، مبينا أن "جميع المصابين منتسبين لدى عمليات الانبار".