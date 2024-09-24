لهذه السنوات.. تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 25% للدراسات العليا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، إنه "استجابة للطلبات الواردة إلى العالي والبحث العلمي وافق العالي والبحث العلمي العبودي على تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 25% للطلبة المقبولين في الدراسات العليا للأعوام الدراسية 2022/2021 و2023/2022 و2024/2023".وأضاف أن "القرار تضمن تخفيض الأجور الدراسية لجميع سنوات الدراسة لطلبة الدراسات العليا المقبولين ضمن النفقة الخاصة للأعوام الدراسية 2022/2021 و2023/2022 و2024/2023 أسوة بالمقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي على أن لا تزيد نسبة التخفيض للسنة الدراسية الواحدة عن 25%".