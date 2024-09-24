التربية تصدر قرارا يخص الطلبة المعيدين في مدارس المتميزين وكلية بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي استحصلت موافقة وزير التربية على بقاء طلبة السادس العلمي المُعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية للعام الدراسي 2024 – 2025".وأضافت ان ذلك "حفاظاً على مستواهم الدراسي في اخر محطة دراسية قبل الانتقال الى الجامعة".