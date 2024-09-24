بالصور من النجف.. حملة للتبرع بالدم لدعم لبنان

شهدت محافظة النجف، بدء للتبرع بالدم من قبل العتبة العلوية لدعم .



وقال مراسل السومرية، إن العتبة العلوية تلغي ختام احتفالها المركزي بالمولد النبوي بسبب ظروف الحالية.

وأضاف أن العتبة تفتح باب التبرع بالدم لمنتسبيها والزوار لضحايا القصف الإسرائيلي في وعبر مكبرات الصوت، الى أنه تم اطلاق اسم "ابونا علي" على الحملة.

أدناه صور من النجف..