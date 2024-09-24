اعتقال أربعة متاجرين بالمخدرات وضبط 56 كغم في محافظتين

وقالت المديرية في بيان، "بتوجيه مدير عام شؤون المخدرات اللواء الزركاني وفي اطار الحملة العليا لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية التي تقوم بها لشؤون المخدرات تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عمليتين نوعيتين ذات عمق استخباري دقيق بعد تشكيل فريق عمل برئاسة شؤون مخدرات اسفرت عن القاء القبض على متاجري بالمخدرات وضبط (17.500) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة تم استخرجها من تحت الارض في الانبار".

وأضاف البيان أنه "ذات السياق ومن جهة اخرى وبهمة هؤلاء الأبطال تمكن فريق العمل الثاني المشكل برئاسة مدير شؤون مخدرات من إلقاء القبض على متاجري بالمخدرات بالجرم المشهود بعد محاولتهما نقل (38.500) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة كانت مخبأة في سيارة حمل خاصة بنقل الفاكهه ضمن محافظة صلاح الدين".