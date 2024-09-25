وفاة الموسيقار العراقي سامي نسيم

نيوز- محلي

توفي الموسيقار نسيم، فجر الاربعاء، اثر مرض عضال.

والموسيقار نسيم، وهو أحد أبرع عازفي العود في العالم، ويُرجع تأثير العود في العمل الموسيقي المتعلق بالأعمال الدينية والتاريخية إلى كون "صوت العود قادماً من الحضارات الأولى، وصوته مميز وفيه سحر، ويضفي تناسقاً مع الأحداث التاريخية، ومع الإسلامية".

وهو مؤسس ورئيس "فرقة للعود" منذ 12 (كانون الأول) 2013، ومدير "دار العود وورشة صناعة الآلات الموسيقية" منذ 1 (نيسان) 1990، و‏‏‏‏‏‏عضو "اللجنة العراقية للموسيقى"، كما يعمل أستاذاً للعود في "معهد الدراسات الموسيقية" في .