صواريخ وطائرات مسيّرة.. تفاصيل الهجوم العراقي على أهداف داخل "إسرائيل"

– محليات



أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، شن ثلاث هجمات على جنوب وشمال إسرائيل، على أهداف بالصواريخ والطائرات المسيّرة.





كما أضافت في بيان آخر، أنها "هاجمت بصاروخ كروز من نوع الأرقب هدفًا حيويًا في شمال أراضينا المحتلة".



وتابعت أنها "هاجمت بواسطة المسيّر هدفًا عسكريًا في شمال أراضينا المحتلة".



وفيما لم توضح "المقاومة الإسلامية في العراق" طبيعة الأهداف التي هاجمتها، أشارت إلى أن هجماتها تأتي "نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".



لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت بأنه تم فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيّرة التي أُطلقت من . كما ذكرت بأن الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة "رامون" العسكرية، وفشلت الدفاعات الإسرائيلية بالتصدي لها.



وتعد قاعدة رامون إحدى أكبر وأهم القواعد الإسرائيلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتبعد عن شبه جزيرة المصرية ما يقارب 30 كلم، ويطلق على قاعدة رامون بالعبرية "كناف 25"، أي جناح 25، وهو الذي يحتوي على أقوى الأسراب المقاتلة في الإسرائيلي، ومنها تنطلق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة. وفي سلسلة بيانات عبر منصة "تلغرام"، ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها "هاجمت بالطيران المسيّر، هدفًا قرب بأراضينا المحتلة".كما أضافت في بيان آخر، أنها "هاجمت بصاروخ كروز من نوع الأرقب هدفًا حيويًا في شمال أراضينا المحتلة".وتابعت أنها "هاجمت بواسطة المسيّر هدفًا عسكريًا في شمال أراضينا المحتلة".وفيما لم توضح "المقاومة الإسلامية في العراق" طبيعة الأهداف التي هاجمتها، أشارت إلى أن هجماتها تأتي "نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتعد قاعدة رامون إحدى أكبر وأهم القواعد الإسرائيلية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتبعد عن شبه جزيرة المصرية ما يقارب 30 كلم، ويطلق على قاعدة رامون بالعبرية "كناف 25"، أي جناح 25، وهو الذي يحتوي على أقوى الأسراب المقاتلة في الإسرائيلي، ومنها تنطلق الطائرات الإسرائيلية لاستهداف قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اخرى، بأن المسيرة التي أطلقت من ضد هدف إسرائيلي قرب غور الأردن، أصابت مبنى بالقرب من مستوطنة سابير وتسببت في نشوب حريق.



الاحتلال يزعم إن طائرة مسيرة سقطت بمنطقة مفتوحة

بالتزامن مع ذلك، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة عن جيش الاحتلال إعلانه سقوط مسيّرة قدمت من اتجاه الشرق (المواجهة للعراق) بمنطقة وادي عربة جنوب البلاد. كما أضاف أن المسيّرة سقطت بمنطقة مفتوحة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.



فيما أفادت "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة بأن صفارات الإنذار دوت في بلدتين شمالي هضبة الجولان (السوري المحتل) إثر تسلل طائرة مسيّرة.



وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جماعات مسلحة عراقية أطلقت 3 نحو إسرائيل منذ الليلة الماضية.



وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت الثلاثاء عن شن هجوم بطيران مسيّر بمنطقة الجولان السوري المحتل.



وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت الجماعة ذاتها عن شن هجمات على أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وتأتي هجمات هذه الجماعة، بالتزامن مع شن جيش الاحتلال، منذ صباح الاثنين، هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ مما أسفر عن 558 شهيدًا بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.