جامعات العراق تنظم وقفة لمناهضة العدوان على لبنان وفلسطين

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي ورد لـ السومرية نيوز، رفع منتسبو الجامعات أساتذة وتدريسين وموظفين وطلبة أعلام فلـسـطين ولبـنـان تعبيرا عن الدعم والمؤازرة والإسناد من ومؤسساته الى قوى البطولة والتضحية التي تواجه الظلم والاستكبار الصهـيونـي.وبحسب البيان، فإن العالي والبحث العلمي العبودي دعا إلى وقفات مناهضة للتوحش الصـهيوني وإطلاق حملات إنسانية للشعب اللبناني.