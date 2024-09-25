أطلقوا عليه النار امام المحكمة.. القبض على قتلة محامٍ في النجف

وقال مدير المكافحة، الحسناوي لـ نيوز، انه "تم القبض على المتهمين الذين قاموا بقتل محامي امام محكمة ناحية الحيدرية في خان النص بمحافظة النجف، بعد مطاردتهم واصطدام عجلتهم خلال محاولة الفرار، وتسليمهم الى شرطة النجف".وفي وقت سابق، أفاد أمني بمقتل محامي امام محكمة ناحية الحيدرية، في الأشرف بنيران مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية.