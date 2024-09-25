بالصور.. موكب آل الصدر يباشر بتوزيع المساعدات في لبنان

وجاء في بيان لمكتب زعيم مقتدى الصدر، أنه "بتوجيه ودعم مباشر من سماحة القائد، باشر أبناء في العاصمة اللبنانية بيروت، في موكب آل الصدر، بتوزيع مساعدات عينية وطارئة على العوائل النازحة من لبنان، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي الغاشم، والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من الأبرياء".وأضاف البيان أنه "تم إعداد وجبات طعام في موكب آل في بيروت لاستضافة تلك العوائل الصامدة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم، في مسعى لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعد الدمار الكبير الذي لحق بمناطقهم جراء العدوان".واعتبر البيان أن "هذه الجهود الإنسانية تبرز دعم سماحة (أعزّه الله) المستمر لأهلنا في لبنان".