مع بداية العام الدراسي.. افتتاح 4 مدارس جديدة في بابل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن إطار التعاون الحكومي المحلي المشترك، افتتحت للتربية في أربع مدارس جديدة قص شريط الافتتاح المحافظ فيحان الدليمي يرافقه علي راجي ناجي".وأضافت الوزارة، أن "البناية الاولى الواقعة في قضاء خُصصت لطلبة الثانوي، أما الاخرى فحُددت للدراسة ابتدائية في قضاء المسيب".