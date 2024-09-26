السجن 7 سنوات بحق ثلاثة مدانين قاموا بانتحال شخصية احد ورثة مالك عقار

وذكر لمجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين أقدموا على جريمة التزوير من خلال انتحال شخصية احد ورثة مالك واستبدالها بصفة غير صحيحة بقصد تحريف الحقيقة في معاملة نقل ملكية عقار".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 289 وبدلالة المادة 287 /2/د وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".