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خريجون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية.. هذا مطلبهم (صور)
محليات
2024-09-26 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
تظاهر العشرات من الخريجين،
اليوم
الخميس، للمطالبة بملحق الاستثناء، ولكن التظاهرات تطورت الى إغلاق
تقاطع
البهو وسط محافظة ذي قار.
وقال مراسل
السومرية
نيوز، إن العشرات من الخريجين أقدموا على إغلاق
تقاطع
البهو وجسر
النصر
وسط، للمطالبة بشمولهم بملحق الاستثناء
الخاص
بالتعيينات الحكومية.
وأضاف المراسل، أن التظاهرات تطورت الى قيام المتظاهرين بقطع الشوارع القريبة فيها احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
>>
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