خريجون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية.. هذا مطلبهم (صور)

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من الخريجين أقدموا على إغلاق البهو وجسر وسط، للمطالبة بشمولهم بملحق الاستثناء بالتعيينات الحكومية.وأضاف المراسل، أن التظاهرات تطورت الى قيام المتظاهرين بقطع الشوارع القريبة فيها احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.