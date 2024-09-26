مشاكل كثيرة واستقطاع مبالغ غير صحيحة.. هل وصل الفساد الى "سويج"؟

نيوز – محلي

أكد المحلل الغرابي، الخميس، عن ورود شكاوى كثيرة لوجود مشاكل في بطاقة سويج وخاصة من الذين يستخدموها في الدفع خلال التزود بالوقود بمحطات التعبئة.

وقال الغرابي لـ نيوز، ان "التحول الالكتروني المالي وخاصة فيما يخص موضوع الوقود هو توجه ايجابي سعت اليه الحكومة".

واضاف ان "بطاقة سويج تضمنت مشاكل كثيرة واشتكى الكثير من الذين اقتنوها وحدثت لديهم مشاكل بعدم اقتطاع المبالغ الحقيقية"، مبينا ان "مشروع بطاقة سويج تقف خلفه شركات اهلية وكتل سياسية واحزاب ومتنفذين، حيث توقفت لفترة لوجود شبهات فساد او في السيستم الخاص بها مما ادى الى ايقافها".

واعرب عن امله ان "تتجاوز سويج هذه المشاكل وتكون خير للمواطن وفي درجة من النظام لغرض الانتقال الى التحول الالكتروني".