قرار جديد من التربية بشأن المتغيبين عن امتحانات "الدور الثاني" (وثيقة)

نيوز – محليات



وافق وزير التربية نامس الجبوري، الجمعة، على السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في (درس واحد او درسين فقط) ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي (2023-2024) من أدائها في نهاية الامتحانات.







الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز، فانه تمت موافقة وزير التربية السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في (درس واحد او درسين فقط) ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي (2023-2024) من ادائها في نهاية الامتحانات.الوثيقة ادناه: