لتلافي الحوادث المرورية.. توجيه حكومي بشأن طريق كركوك – تكريت

وأعرب محافظ صلاح الدين، عن أسفه العميق لتكرار الحوادث على طريق - تكريت، وآخرها حادث وفاة عائلة كاملة في منطقة ضمن حدود محافظة .وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، وجّه المحافظ بتحويل مسار مركبات إلى طريق الموصل - (سايدين) بشكل مؤقت لحين إكمال تأهيل الطريق ضمن قاطع كركوك".ودعا المحافظ، محافظ الى "ايقاف حركة المركبات (النقل البري) لان الحوادث المسجلة بسببها، لحين أكمال الممر الثاني للطريق".وأكد الفحل أن "المحافظة تواجه تحديات مالية، من بينها عدم إطلاق سلف التمويل المخصصة للمشاريع، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مادة القير التي تدخل في عمليات التبليط، مما يزيد من صعوبة استكمال أعمال الطريق في المدى القريب".ولفت الى ان "محافظة جادة في إكمال الممر الثاني ضمن حدود المحافظة بأسرع وقت والتغلب على التحديات".