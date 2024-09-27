السومرية تتلقى التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيسها الـ20

وبعثت عمليات برقية تهنئ لقناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيسها، وقالت: "نهنئكم بأجمل التهاني والتبريكات مديرا وإعلاميين وتقنيين ومنتسبي هذه المؤسسة الإعلامية جميعا، آملين لكم دوام النجاح والازدهار".من جهتها، هنأت شرطة الكرخ، مؤسسة السومرية، وكتبت: "اطيب التهاني والتبريكات الى وكادر السومرية بمناسبة الذكرى ٢٠ على تأسيسها.. نتمنى لكم المزيد من التقدم والعطاء والموفقية. وكل عام وأنتم بألف خير".في السياق، قدمت "إدارة وأعضاء الاقتصادي والسياسي خالص التهاني والتبريكات إلى الإخوة كوادر مؤسسة وكالة وقناة السومرية الفضائية بمناسبة تأسيسها العشرين، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم في مسيرتهم المهنية".وبارك النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في الذكرى الـ 20 لانطلاق بث الفضائية.من جانبه، تقدم الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بخالص التهاني والتبريكات إلى كوادر الفضائية بمناسبة تأسيسها العشرين، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم في مسيرتهم المهنية.