السامرائي يصل الطارمية ويلتقي بالشخصيات العشائرية والاجتماعية البارزة في شمال بغداد

وقال الإعلامي لرئيس تحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "وصل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، إلى قضاء الطارمية، وكان في استقباله علي المشهداني عضو محافظه عن تحالف العزم، حيث التقى بعدد من شيوخ ووجهاء ومثقفي مناطق الطارمية وعموم شمال بغداد، وجرى اللقاء في تحالف العزم بشمال العاصمة، وتركز على مناقشة الأوضاع الخدمية والأمنية والسياسية التي تشغل أبناء المنطقة، ضمن جهود للتواصل مع جماهيره وتلبية احتياجات المواطنين".وأكد خلال اللقاء على "متانة العلاقة بين تحالف العزم ووجهاء المنطقة، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات لأهالي الطارمية وشمال على وجه العموم رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أهمية تحديد الأولويات والمعوقات التي تواجه المنطقة، سواء في الجانب الخدمي أو الأمني".كما تطرق إلى الوضع الإقليمي، معبراً عن "قلقه من التداعيات الخطيرة للحرب على والعدوان على لبنان، مؤكدًا أن العدوان على هو عدوان على كل العرب. وأوضح أن تحالف العزم أطلق مبادرة أخاء لجمع التبرعات لدعم اللبناني، في خطوة تعكس التزام التحالف".