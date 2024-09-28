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تفاصيل حول وفاة المراهقة داخل طائرة للخطوط الجوية العراقية؟

محليات

2024-09-28 | 03:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل حول وفاة المراهقة داخل طائرة للخطوط الجوية العراقية؟
4,141 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
هبطت طائرة عراقية كانت متوجهة من بغداد إلى الصين اضطراريا في الهند بعد تعرض فتاة مراهقة لوعكة صحية أدت لوفاتها، حسبما أُعلن فيما بعد في أحد مستشفيات كولكاتا بالهند.

وقالت وسائل إعلام هندية، بينها موقع تلفزيون "نيو دلهي"، إن "الطائرة التي كانت في طريقها لمدينة قوانغتشو جنوبي الصين، هبطت مساء الأربعاء في مطار كولكاتا بعد أن أصيب الفتاة البالغة من العمر 16 عاما بإعياء مفاجئ".
 
وأضافت أنه "جرى الإعلان عن وفاة الراكبة، بعد نقلها لإحدى المستشفيات في كولكاتا"، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وقال المتحدث باسم هيئة المطارات الهندية ان "فريقان طبيان كان في المطار، حاولا إسعاف المراهقة وتدعى ديران سمير أحمد من أهالي منطقة سرجنار في السليمانية، لكن دون جدوى".
 
وبحسب تلفزيون "نيو دلهي" فقد تعرضت الفتاة، التي كانت برفقة اثنين من أفراد عائلتها، لوعكة صحية مفاجئة داخل الطائرة قبل حوالي 30 دقيقة من هبوطها الاضطراري في المطار.
 
وأضاف أن "مسؤولي صحة المطار أجروا فحوصات عاجلة للفتاة لكنهم لاحظوا أن قلبها قد توقف".
 
ونقل التلفزيون الهندي عن مصادر الشرطة القول إن "جثمان الفتاة العراقية سيتم تسليمه إلى ذويها بعد استكمال الإجراءات الرسمية".

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