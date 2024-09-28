السيد الصدر ينعى حسن نصر الله: وداعاً يا رفيق درب المقاومة والممانعة

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نعى زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، السبت 28 أيلول/ سبتمبر 2024، الأمين العام لحزب اللبناني السيد حسن نصر .







وأضاف، "نعلن الحداد في لثلاثة أيام". وقال السيد في تغريدة وردت للسومرية نيوز، "وداعاً يا رفيق درب المقاومة والممانعة. ونسأل تعالى أن يلتقي جميع المقاومين عند ووصيه الإمام علي وحفيده الإمام صلوات عليهم. كفيت ووفيت (يا نصر الله).. عشت شامخاً وذهبت شهيداً شامخاً أنت ومن معك".وأضاف، "نعلن الحداد في لثلاثة أيام".

وفي وقت سابق، أكد حزب اللبناني استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله، في الغارات التي استهدفت، مساء أمس الجمعة، مقر للحزب في الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت.