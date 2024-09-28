في بغداد.. تشييع رمزي للسيد نصر الله (صور)

شهدت شمالي بغداد، مساء السبت، إقامة تشييع رمزي لأمين عام حزب اللبناني حسن .

واحتشد مواطنون في شوارع رافعين صور والعلم اللبناني.

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله أمس في ضاحية بيروت الجنوبية.

أدناه صور بعدسة السومرية..