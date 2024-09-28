محتجون يحملون صور السيد نصر الله وسط بغداد (صور)

وقامت الامنية بنصب حواجز وعوارض في منتصف الجسر لمنع المحتجين من الدخول.

وأصدر حزب اللبناني أصدر، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، السبت "نجاح" عملية اغتياله أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

أدناه صور بعدسة السومرية..