اغلاق احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، ان "القوات الأمنية غلقت بوابة ب 9 في المنطقة الخضراء امام حركة عجلات المواطنين"، مشيرا الى ان "الدخول حصراً لحاملي باجات المنطقة الخضراء".وقال لـ نيوز، في وقت سابق، إن "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى الجسر المعلق وسط العاصمة، وسط حفظ وذلك بعد انطلاق تظاهرتين من أنصار التيار الصدري والحشد الشعبي، تنديداً باغتيال السيد نصر الله".كما افاد اخر، بانه "صدرت توجيهات من الأمريكية لسفاراتها في وسوريا برفع حالة التأهب تحسباً لأي استهداف".