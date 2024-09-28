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اغلاق احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد
محليات
2024-09-28 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,136 مشاهدة
افاد
مصدر
أمني،
اليوم
السبت، بأغلاق احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية
نيوز، ان "القوات الأمنية غلقت بوابة
العلاوي
ب 9 في المنطقة الخضراء امام حركة عجلات المواطنين"، مشيرا الى ان "الدخول حصراً لحاملي باجات المنطقة الخضراء".
وقال
مصدر
لـ
السومرية
نيوز، في وقت سابق، إن "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى الجسر المعلق وسط العاصمة، وسط
انتشار
مكثف
لقوات
حفظ
القانون
وذلك بعد انطلاق تظاهرتين من أنصار التيار الصدري والحشد الشعبي، تنديداً باغتيال السيد نصر الله".
كما افاد
مصدر
اخر، بانه "صدرت توجيهات من
الولايات المتحدة
الأمريكية لسفاراتها في
العراق
وسوريا برفع حالة التأهب تحسباً لأي استهداف".
>>
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