التربية تعلن ضوابط "استقبال" الطلبة اللبنانيين النازحين بمدارس العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد توجيه وزير التربية بتسهيل قبول التلاميذ والطلبة اللبنانيين النازحين في المدارس العراقية وإبداء المساعدة وتبسيط الإجراءات امام دراستهم، أصدرت للتقويم والامتحانات ضوابط وتعليمات تأمين استقبال الطلبة في المؤسسات التربوية". وحسب ما ورد في الادنى:-