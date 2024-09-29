التعليم تحدد آخر موعد للتقديم على الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي، إنَّ الوزارة مدَّدت التقديم على استمارة المركزي للطلبة الناجحين من الدورين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية للدراسات المنتهية أربعة أيام، محدداً يوم الثلاثاء المقبل الثانية عشرة ليلاً، آخر موعد للتقديم على الاستمارة ليتسنى للطلبة من غير المتقدمين استكمال التقديم على المعاهد والكليات ضمن الجامعات الحكومية.وعن إمكانية إصدار قرار بشأن وجود دور ثالث (تكميلي) لطلبة الإعدادية، بيّن العبودي أنه إلى الآن لم يصدر شيء من وزارة التربية بخصوص ذلك، منوهاً بأنَّ المدة الحالية تشهد حسم مرحلة الاعتراضات من وزارة التربية تمهيداً لإرسال بيانات الطلبة الناجحين من الدورين وتدقيقها المتضمنة المجموع والمعدل ليتسنى لوزارة التعليم العالي توزيع الطلبة بين الكليات والجامعات.وأوضح العبودي أنَّ وزارته أقرّت استحداث 136 تشكيلاً توزعت بين 12 كلية و102 قسم وعدد من الفروع وثلاثة معاهد لتغطية خارطة الجامعات العراقية وتمت مراعاة الاختصاصات من حيث الأهمية والأوليات التي تحتاج إليها الجامعات فضلاً عن مراعاة مؤشر التنمية.