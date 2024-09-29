موعد إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية والمنحة الدراسية

وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزارته استكملت إجراءات احتساب دفعة الإعانة لشهر تشرين الأول المقبل لمستفيدي شبكة الحماية، مع توزيع المنحة الدراسية بين أكثر من مليونين و300 ألف طالب من أبناء المستفيدين، وسيتم إطلاقها يوم الثلاثاء المقبل.وأضاف أنَّ وزارته استكملت أيضاً إجراءات شمول أكثر من 950 ألف أسرة جديدة بالحماية وتسعى لشمول باقي المتقدمين بها في حال توفر التخصيصات لميزانية هيئة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى شمول ثلاثة آلاف طالب من أبناء المستفيدين بمقاعد المنحة الدراسية المجانية للعام الدراسي (2023 – 2024)، فضلاً عن شمول سبعة آلاف و310 طلاب جامعيين من أبناء الأسر المستفيدة من الحماية، بتخفيض الـ50 بالمئة من الأجور الدراسية المسائية للجامعات الحكومية والأهلية.وبيَّن العقابي أنَّ المنحة الدراسية لطلبة الجامعات الحكومية في الدراسات الصباحية تصل إلى 100 ألف دينار شهرياً لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار شهرياً لطلبة الماجستير والدكتوراه وتصرف بالتعاون مع العالي وفقاً للتخصيص المتاح من وزارة المالية، عاداً الخطوة من ضمن جهود وزارته لتوفير الفرص الأكاديمية لأبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية، بحسب صحيفة الرسمية.