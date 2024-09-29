جنايات النجف: الحبس الشديد بحق 5 مدانين بجريمة هدر المال العام

وذكر الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين قاموا عمدا بهدر المال العام والإضرار بدائرة الدولي".وأضاف المجلس، أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".