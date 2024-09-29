التربية تعلن إصدار أوامر بتعيين هؤلاء

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "أصدرت وزارة التربية الأوامر الوزارية المرقمة (ت 57) و ( ت58 ) و( ت59) و (ت 60) و ( ت61 ) و ( ت62 ) و( ت63 ) و ( ت64 ) بتعيين الأوائل ضمن المشمولين بتعيينات الخدمة العامة الاتحادي".ودعت الوزارة "المعنيين بأوامر التعيين إلى مراجعة مديرياتهم العامة وبأسرع وقت".