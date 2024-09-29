في بغداد.. مجالس عزاء على روح السيد نصر الله (صور)

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، أمس السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله الجمعة، في بيروت الجنوبية.

أدناه صور بعدسة السومرية..