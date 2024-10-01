بالوثيقة.. دعوى قضائية بحق موظفة بالخارجية العراقية رفضت مقاطعة كلمة نتنياهو

السومرية نيوز – محلي

قدم رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، دعوى قضائية على الموظفة في وزارة الخارجية سمر القيسي بسبب رفضها مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلي بنيامن نتنياهو في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وجاء في الوثيقة التي تلقتها السومرية نيوز، ان فعل المشكو منها يشكل جريمة وفق احكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 واحكام المواد (201،202،203) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.