لا تتطلب حضور المواطن.. العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، على هامش جولة أجراها مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، في المديرية ، والتقى خلالها عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، ذكر حميد ان "خطوات فتح الاضبارة تتلخص بتعبئة الحقول بالمعلومات الشخصية وإرفاق قرار الحكم واختيار نوع الخدمة فضلا عن رفع الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، كما إن النافذة توفر إمكانية الاستعلام عن الخدمات في حقل الاسئلة الشائعة".وأضاف المدير العام، ان "التعاون مستمر مع دائرة التخطيط العدلية ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل توسيع قاعدة البيانات الالكترونية وشمول جميع المديريات المتبقية بالتتابع ضمن هذا المشروع الذي تعتبره الدائرة حجر الأساس في سعيها نحو التحول الرقمي".