مجلس الوزراء يوافق على إجراء امتحانات دور ثالث ويستثني فئة

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، انه "وافق الوزراء على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس بالنسبة للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الاعدادي".واستثنى "من ذلك الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات".