كتائب حزب الله بشأن "الهجوم الإيراني": يعكس أخلاق الفرسان

اعتبرت كتائب حزب الله، الثلاثاء، أن عملية "الهجوم الإيراني" تعكس أخلاق الفرسان، واصفة الضربات بـ"المؤلمة".



وقالت الكتائب في بيان، "نبارك لمجاهدي المحور والأحرار في العالم عملية الانتقام للجمهورية الإسلامية، ردا على عمليات الغدر الصهيوأمريكي باغتيال الشهيد هنية في طهران، واغتيال الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله، والمستشار العسكري الإيراني اللواء نيلفروشان في بيروت".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تعكس أخلاق الفرسان، والالتزام بقواعد الاشتباك، باستهداف القواعد العسكرية والأمنية للعدو الصهيوني دون المساس بالأبنية المدنية، وهو ما يُذّكر بوحشية الكيان المدعوم أمريكيا في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وعمليات الغدر واستهداف البنى التحتية في المناطق المدنية".

ولفت الى أن "هذه العملية المباركة تم تنفيذها والصهاينة وداعميهم الأمريكان ودول الغرب في أقصى درجات الجهوزية والاستعداد لاعتراض الصواريخ الإيرانية، إلا أنها مضت إلى أهدافها لتحيلها ركاماً".

وتابع بيان الكتائب أن "هذه الضربات المؤلمة التي تلقاه العدو اليوم، فضلا عن العمليات المباركة للمقاومة الإسلامية حزب الله في استهدف العمق الصهيوني، والعملية البطولية في يافا تبين مدى المأزق الذي يعاني منه العدو، وقدرة رجال المحور على تحويل التهديدات إلى فرص".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.



