أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، بعد الهجوم الإيراني على "إسرائيل".

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، "بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل ان تؤثر على أمن وسلامة المدني في أوعز وزير النقل بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية".

وأضاف البيان، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وادارة الاجواء العراقية".



ونوه البيان، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الاجواء العراقية امام حركة الطائرات".



وكانت أعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الملاحة الجوية العراقية بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ على "إسرائيل".



