قرار جديد من التربية يخص خريجي التعليم المسرَّع

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مؤيد العبيدي، إن هيئة الرأي في الوزارة سمحت لخريجي طلبة مدارس التعليم المسرَّع، بالانخراط في المدارس المسائية للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025)، شرط أن تكون أعمارهم من 20 سنة فما دون.وبين أن القرار يأتي لتنمية الجانب التعليمي لدى الدارسين بهذه المدارس والاستمرار بالدراسة، منوهاً بأنه ستتم متابعة تنفيذ القرار في مدارس التعليم المسرع وصفوف السادس الابتدائي المرتبطة بأقسام محو الأمية التي تدار من قبل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، كما أن القرار يأتي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لشمول أكبر فئة من الأعمار ضمن توجهات الأمم المتحدة بهذا الصدد.وكان خريجو مدارس التعليم المسرَّع من الأميين، يقدمون إلى الامتحان الخارجي لكون أعمارهم تزيد عن أعمار أقرانهم في الدراسة المتوسطة.وفي سياق متصل، كشف العبيدي عن إطلاق الدفعة الـ 13 لمحو الأمية بعد استحصال الموافقات الرسمية عليها في البلاد، مشيراً إلى أن الحملة تأتي لتكون مكملة لحملة العودة إلى التعليم الذي أُطلق منتصف الشهر الماضي.وأردف أنه تم إجراء حملة ميدانية خلال الفترة الماضية لتسجيل الأميين ببغداد والمحافظات، لاستقطابهم كدارسين في مراكز محو الأمية بهدف مواصلة تعليمهم، منوهاً بأنه سيتم إعداد إحصائية دقيقة بعدد المسجلين فعلياً للدفعة 13.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، بأن الجهاز يعمل على توسيع الرقعة الجغرافية لمراكز محو الأمية لتكون في جميع أنحاء البلاد، وبما يمكِّنها من استيعاب أعداد الأميين في المحافظات كافة.