مسح اشعاعي لبناية مديرية بلدية كركوك.. ما القصة؟

مسؤول فرع الهيأة في هادي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استجابة لطلب من قبل البلدية بموجب كتاب رسمي بخصوص إجراء مسح إشعاعي للبناية للتأكد من عدم وجود أي تلوث اشعاعي وذلك لوجود بعض الحالات المرضية بين موظفي البلدية، قام كادر فني بإجراء المسح الإشعاعي والكشف الميداني لطوابق البناية الثلاث ولجميع الغرف وباستخدام جهاز فحص التلوث الإشعاعي، حيث كانت جميع القراءات ضمن الحدود الطبيعية وعدم وجود أي تلوث اشعاعي.وتعد الكشوفات وعمليات الفحص الاشعاعي والمسوحات الموقعية ضمن إطار الجهود المبذولة والمكثفة لفرق الهيأة للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في والمحافظات للحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي.