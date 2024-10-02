العراق يعلن استقبال 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام

– محلي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن استقبال 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام عبر 3 منافذ.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العراق استقبل ما يقارب الـ5 الاف لبناني خلال العشرة ايام الأخيرة". وأضاف ان "هؤلاء دخلوا عبر مطاري والنجف ومنفذ القائم الحدودي".

