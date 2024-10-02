انتحر بسبب الرسوب.. العثور على جثة شاب في البصرة

افاد امني، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة شاب اقدم على الانتحار عبر رمي نفسه بمياه شط العرب بسبب الرسوب في محافظة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة شاب في مياه شط العرب من مواليد 2007 بمحافظة البصرة".



واشار الى ان "الشاب اقدم على الانتحار بسبب عدم النجاح في الدراسة".