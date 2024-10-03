هزة أرضية شرق دهوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظة سجلت حدوث هزة أرضية بمقدار 3 ريختر مساء أمس الأربعاء ولم يحس بها المواطنون".وأضافت الوزارة، أن "مركز الهزة كان يبعد 50 كم شرق محافظة دهوك".